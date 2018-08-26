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Детский крестный ход в Пензе объединил около 2 тыс. человек — епархия

13:35 | 26.08.2018 | Религия

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Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Около 2 тыс. юных жителей региона стали участниками детского крестного хода, состоявшегося в Пензе в воскресенье, 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Детский крестный ход в Пензе объединил около 2 тыс. человек — епархия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед его началом митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию у здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского, в стенах которого располагается Богоявленская церковь.

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После нее владыка совершил молебен перед началом учебного года, а затем возглавил детский крестный ход по улице Московской, участники которого проследовали до Спасского кафедрального собора.

Там богослужение было завершено.

Митрополит Серафим обратился к пастве со словом проповеди, после чего детям были вручены памятные подарки.

В Пензе с 2014 года в преддверии Дня знаний проводится комплекс мероприятий, включающий в себя божественную литургию, детский крестный ход и молебен. Отличительной особенностью является массовое участие детей в организации и проведении богослужения: из юных прихожан состоит клирос, выбираются чтецы и алтарники для участия в литургии.

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