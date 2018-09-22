В Каменском районе пройдут торжества в честь канонизации старца Кочетовского Религия

Каменка, 22 сентября 2018. PenzaNews. Торжества по случаю канонизации в лике местночтимых святых блаженного Иоанна Кочетовского (Поташева) состоятся на его малой родине — в селе Кочетовка Каменского района Пензенской области — в субботу, 6 октября.

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Божественную литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Она начнется в 9.00.

Принять участие в торжествах приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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Пензенский блаженный Иван Поташев причислен к лику святых

Иван Иванович Поташев родился в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии в 1839 году.

Более 20 лет Иван Поташев, прозванный в народе Иванушкой, жил в абсолютной нищете, часто в лесу, ел то, что ему подавали, носил рубище, тяжелый железный крест на груди, а в руке — палку. Он отдавал людям все, что ему подавали. В ответ на насмешки улыбался.

При входе в храм он оставлял свое юродство и в благочестии был образцом для односельчан. Иван Поташев часто бывал в храме, по праздникам и воскресеньям молился в алтаре, пел на клиросе.

Скончался 25 июня (12 июня по старому стилю) 1886 года. Погребен вблизи алтаря приходской церкви.

С 2014 года ежегодно в день его памяти богослужение в Кочетовке совершается соборно главой Пензенской митрополии и епархиальными архиереями.

В июле 2018 года он канонизирован в лике местночтимых святых. Днем памяти блаженного решено сделать 25 июня — день его смерти.

