EN
14:54:09 Суббота, 22 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменском районе пройдут торжества в честь канонизации старца Кочетовского

12:33 | 22.09.2018 | Религия

Печать

Каменка, 22 сентября 2018. PenzaNews. Торжества по случаю канонизации в лике местночтимых святых блаженного Иоанна Кочетовского (Поташева) состоятся на его малой родине — в селе Кочетовка Каменского района Пензенской области — в субботу, 6 октября.

В Каменском районе пройдут торжества в честь канонизации старца Кочетовского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Божественную литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Она начнется в 9.00.

Принять участие в торжествах приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Читайте также

Пензенский блаженный Иван Поташев причислен к лику святых

Иван Иванович Поташев родился в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии в 1839 году.

Более 20 лет Иван Поташев, прозванный в народе Иванушкой, жил в абсолютной нищете, часто в лесу, ел то, что ему подавали, носил рубище, тяжелый железный крест на груди, а в руке — палку. Он отдавал людям все, что ему подавали. В ответ на насмешки улыбался.

При входе в храм он оставлял свое юродство и в благочестии был образцом для односельчан. Иван Поташев часто бывал в храме, по праздникам и воскресеньям молился в алтаре, пел на клиросе.

Скончался 25 июня (12 июня по старому стилю) 1886 года. Погребен вблизи алтаря приходской церкви.

С 2014 года ежегодно в день его памяти богослужение в Кочетовке совершается соборно главой Пензенской митрополии и епархиальными архиереями.

В июле 2018 года он канонизирован в лике местночтимых святых. Днем памяти блаженного решено сделать 25 июня — день его смерти.

Загрузка...
Читайте также
«РЖД» оштрафовано за отсутствие заключений о безопасности приборов для досмотра на Пензе-I В Пензенской области за сутки сбиты три пешехода
Со склада в Голицино украден почти центнер мяса Из-за сквера Учителя в Пензе перенесена мусорная площадка
Вступил в силу приговор жителю города Городище за кражу денег из микроволновки Благоустройство на улице Циолковского в Пензе восстановят до 25 сентября
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама