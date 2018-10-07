В Каменском районе состоялся чин прославления святого блаженного Иоанна (Поташева) Религия

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Божественная литургия с чином прославления святого блаженного Иоанна (Поташева), старца Кочетовского, совершена при большом стечении верующих перед храмом в честь Михаила Архангела в селе Кочетовка Каменского района Пензенской области в минувшую субботу, 6 октября.

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Перед ней в последний раз прошла панихида по Иоанну Поташеву, в ходе которой были вознесены молитвы об упокоении блаженного старца.

Место богослужения было выбрано неслучайно. Именно этот храм блаженный часто посещал, по праздникам и воскресеньям молился в алтаре, пел на клиросе, причащался.

Божественную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Вместе с ним литургию совершили епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, а также епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.

Для поклонения была вынесена икона святого блаженного Иоанна Кочетовского.

После этого епископ Митрофан зачитал постановление Священного синода о прославлении в лике местночтимых святых Пензенской митрополии блаженного Иоанна Поташева, старца Кочетовского.

В свою очередь епископ Нестор прочитал житие блаженного.

Затем духовенство пропело величание новопрославленному святому, а по окончании литургии ему было совершено первое молебное пение.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Николай Грошев.

Завершая богослужение, владыка Серафим поздравил присутствующих с историческим событием.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, всем молящимся на память были вручены небольшие иконки с образом святого.

Блаженный Иоанн Кочетовский (Иван Иванович Поташев) родился в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии 1 января 1839 года. Его родители — Иван Игнатьевич и Варвара Степановна — были крепостными.

В отроческие годы он не участвовал в играх сверстников, не помышлял о женитьбе.

Будущий подвижник пас стадо, шил одежду, читал часослов и Псалтырь, ходил на богомолье по окрестным храмам и монастырям, был в Киево-Печерской лавре. От одного из монахов лавры Иоанн получил благословение на предстоящий подвиг юродства и нес его с 26 лет до самой смерти.

Пребывая в нищете, не имея постоянного жилища, Иоанн скитался рядом с селом, где родился. Жил в лесу и поле даже в зной и стужу. Люди видели его кормящим из рук волков и спящим среди них.

Как юродивый он принял особые манеры в поведении: начал говорить на непонятном языке, поясняя сказанное жестами и выражением лица, качался из сторону в сторону, вертелся на одной ноге, ходил в рубище, на груди его был тяжелый крест весом в несколько фунтов, а в руке — тяжелая железная палка. Хотя речь его была не вполне ясной, люди его хорошо понимали и тянулись к нему.

Кроме родного села Кочетовка, блаженный посещал Головинщино, где в базарные дни ходил по домам для сбора подаяний. Все, что ему подавали добрые люди, он раздавал другим. Так, после пожара в Кочетовке 12 августа 1874 года Иоанн собрал в Головинщино более 70 рублей и все раздал погорельцам. На эти деньги было куплено столько обуви и одежды, что практически каждый из 109 сгоревших дворов получил помощь юродивого.

Иоанн имел дар предвидения, часто предсказывал пожары.

При входе в храм Иоанн оставлял свое юродство за порогом. В благочестии был образцом для односельчан.

Умер 12 июня 1886 года. Исповедовал и приобщал блаженного пред кончиной его духовный отец. Он же совершил отпевание и предал тело земле справа от алтаря Михайло-Архангельской церкви.

Впоследствии на могилу была положена надгробная плита с надписью «Раб Божий Иоанн», которая сохранилась до наших дней.

Почитание Иоанна Кочетовского как человека святой жизни никогда не прекращалось. К месту его упокоения более 100 лет притекают богомольцы в том числе из других регионов России.

14 июля 2018 года на заседании Священного синода Русской православной церкви было принято решение о прославлении в лике местночтимых святых Пензенской митрополии блаженного Иоанна Поташева, старца Кочетовского.