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В Сердобском районе объявлен сбор средств на восстановление храма XVIII века

14:19 | 10.10.2018 | Религия

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Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Сбор средств на восстановление храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, который был построен в селе Куракино Сердобского района Пензенской области во второй половине XVIII века, начат по инициативе участников проекта «По следам забытых усадеб».

В Сердобском районе объявлен сбор средств на восстановление храма XVIII века. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время здание, которое входит в состав крупного усадебного комплекса, находится в аварийном состоянии.

В перспективе планируется начать работу по его восстановлению.

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В октябре 2018 года здание осмотрели министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и начальник отдела туризма Минкультуры региона Алексей Уколов, которые отметили, что на межоконных круглых простенках видны изображения святых.

Реквизиты для перечисления средств на восстановление храма размещены на сайте Сердобской епархии.

Данный храм был построен в 1792 году на средства князя Александра Куракина. 30 августа того же года он был освящен во имя Святой Троицы.

В 1870 году после окончания от­делки храм был переосвящен во имя святого Александра Невского.

Работы продолжались и после этого: был позолочен иконостас, устроены клиросы, стены отделаны под мрамор.

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