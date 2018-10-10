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Жителей Пензенской области пригласили присоединиться к благоустройству усадьбы Голицыных

10:53 | 10.10.2018 | Общество

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Зубрилово, 10 октября 2018. PenzaNews. Экологические акции по очистке от зарослей усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области состоятся 14 и 17 октября.

Жителей Пензенской области пригласили присоединиться к благоустройству усадьбы Голицыных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, планируется собрать мусор, вырубить заросли кустарников и убрать высокую траву около главного здания комплекса и на территории храма Преображения Господня.

Ожидается, что в благоустройстве примут участие представители молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области, «Российских студенческих отрядов», активисты и неравнодушные жители Тамалинского района.

Фоторепортаж

Очистка от зарослей усадьбы Голицыных

Принять участие в очистке территории памятника истории и культуры федерального значения приглашаются все желающие. Инвентарь рекомендуется принести с собой.

Сбор в оба дня состоится у храма в 11.00.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «По следам забытых усадеб».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», кампания по очистке от зарослей усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области стартовала 30 сентября.

Активисты проекта «По следам забытых усадеб» и бойцы студенческих отрядов вырубили кустарник на подходе к лестнице, ведущей к парковому фасаду здания 1780 года постройки.

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