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В Пензе состоится поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова

09:13 | 16.10.2018 | Религия

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Творческий вечер члена Союза писателей России и Союза журналистов РФ протоиерея Андрея Логвинова состоится в пензенской областной библиотеке имени В.Г. Белинского в рамках детского фестиваля духовной музыки в предстоящее воскресенье, 21 октября.

В Пензе состоится поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, произведения священника являются попыткой в поэтической форме осмыслить проблемы преображения человеческой души и духовного выживания в современном обществе.

Одна из центральных тем творчества связана с праведной жизнью и мученическим подвигом святой царской семьи.

Ряд стихотворений положен на музыку и вошел в репертуар минского праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря и детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина Санкт-Петербурга.

Творческий вечер начнется в 17.00.

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