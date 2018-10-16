В Пензе состоится поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова
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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Творческий вечер члена Союза писателей России и Союза журналистов РФ протоиерея Андрея Логвинова состоится в пензенской областной библиотеке имени В.Г. Белинского в рамках детского фестиваля духовной музыки в предстоящее воскресенье, 21 октября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, произведения священника являются попыткой в поэтической форме осмыслить проблемы преображения человеческой души и духовного выживания в современном обществе.
Одна из центральных тем творчества связана с праведной жизнью и мученическим подвигом святой царской семьи.
Ряд стихотворений положен на музыку и вошел в репертуар минского праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря и детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина Санкт-Петербурга.
Творческий вечер начнется в 17.00.