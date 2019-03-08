В Риге презентовано пензенское издание о священномученике Иоанне (Поммере) Религия

Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. Пензенский церковный краевед Кира Аристова презентовала в Риге двухтомное издание о священномученике Иоанне (Поммере), написанное ею в соавторстве с Сергеем Зелевым.

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Во встрече на тему «Жизнь и подвиг священномученика Иоанна Рижского как пример для молодежи» приняли участие историки, священнослужители и все интересующиеся событиями, связанными с церковью.

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Кира Аристова начала повествование с описания жизненного пути священномученика Иоанна Рижского, рассказала о первых местах его служения.

Отдельно она описала обстановку в Пензе во время визита епископа Иоанна и его окружение. В ходе встречи также были подняты вопросы структурной организации Братства православных христиан, его преемственности с прибалтийскими православными сообществами XIX века.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, презентация книги продлилась около 2 часов.