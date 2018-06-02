В Пензе представлена книга о священномученике Иоанне (Поммере) Религия

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Презентация книги «На страстном пути Иова», посвященной священномученику Иоанну (Поммеру), состоялась в рамках V международной научно-практической конференции «Роль Русской православной церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий», прошедшей в губернаторском доме Пензы.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, впервые свет увидело наиболее полное собрание трудов, проповедей, духовного и политического наследия архиепископа Иоанна российского и латвийского периодов.

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Материалы раскрывают исторический контекст исповеднического подвига, а также личность церковного иерарха и политика. Они сопровождаются подробными комментариями и иллюстрациями.

При работе над книгой были впервые использованы данные латвийского исторического архива, где содержится следственное дело архиепископа Иоанна.

Первые экземпляры подарены гостям из Латвии, прибывшим на торжества, посвященные 100-летнему юбилею назначения священномученика Иоанна (Поммера) на пензенскую кафедру.

Издание «Нас страстном пути Иова» — часть проекта пензенских церковных краеведов Сергея Зелева и Киры Аристовой. Презентация полного проекта в виде двух книг состоится в октябре.