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Пасхальное богослужение планируется провести в Спасском соборе Пензы

17:32 | 27.03.2019 | Религия

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Богослужение на Пасху, которая в 2019 году будет отмечаться 28 апреля, планируется провести в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пасхальное богослужение планируется провести в Спасском соборе Пензы

Фото: Pnzreg.ru

Для этого после 20 апреля из собора уберут строительные леса.

В среду, 27 марта, выездное совещание на объекте провел губернатор Иван Белозерцев. В центре внимания собравшихся были вопросы, связанные с ходом восстановления собора.

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«Проделан очень большой объем работы. Мы наконец-то выходим на финишную прямую. Нужно всем миром достроить главный храм Пензенского края. Я планирую в сентябре-октябре пригласить на открытие Спасского кафедрального собора Пензы патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2018 году была одобрена заявка Пензенской епархии на получение субсидий федеральной целевой программы «Культура России» на воссоздание лепного декора и панелей из натурального камня внутри Спасского кафедрального собора. Документация подготовлена и прошла экспертизу.

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