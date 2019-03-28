Губернатор и замглавы СМР обсудили раскол среди пензенских мусульман Религия

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Ситуация, сложившаяся в мусульманской умме Пензенской области, стала главной темой встречи губернатора Ивана Белозерцева и первого заместителя председателя Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман страны (ДУМ) Рушана Аббясова, состоявшейся в четверг, 28 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно озвученным данным, в регионе зарегистрировано 544 религиозные организации, в том числе 93 мусульманские, которые относятся как к пензенским муфтиятам, так и имеют непосредственное подчинение российским духовным управлениям мусульман.

Комментируя возникшие в Пензенской области проблемы, Иван Белозерцев отметил важность сохранения стабильных взаимоотношений среди мусульман.

«Пензенская область — территория традиционного межнационального согласия. Ситуация, которую искусственно провоцируют некоторые представители уммы, а также распространяемые ими сведения и убеждения вызывают удивление и неодобрение большинства пензенских мусульман, не способствуют поддержанию нормальной обстановки в обществе», — сказал он.

Иван Белозерцев призвал собеседника к активному взаимодействию, анализу ситуации в умме и совместному поиску решений проблемных вопросов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Рушан Аббясов поддержал губернатора и от имени председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина предложил создать рабочую группу, которая займется этой темой.

Читайте также

В Пензу прибыл зампред Совета муфтиев России

Ранее Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ выступили с заявлением , в котором обвинили в раскольнических действиях руководство местной мусульманской религиозной организации Пензы «Соборная мечеть» во главе с председателем Джафяром Куряевым.

Поводом для этого стало проведение 23 марта собрания «без должного своевременного информирования членов общины, без необходимого кворума и вне территории Соборной мечети» — в доме молодежи Пензы. По имеющимся данным, присутствовавшие на собрании лица приняли ряд решений, в том числе о выходе общины из юрисдикции СМР и вхождении в Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) Пензенской области, а также о том, что имамы теперь будут наемными работниками, трудящимися по двухлетнему договору.

В Совете муфтиев России назвали такие действия «нечистоплотными», а постоянное противостояние руководства общины Соборной мечети Пензы председателю ДУМ Пензенской области Исляму Дашкину и имамам — способствующим дестабилизации обстановки.

Как отмечается в заявлении СМР, сложившаяся ситуация «требует вмешательства руководства Пензенской области».