«Неделя молитвы» организована в пензенских колониях Религия

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Учреждения уголовно-исправительной системы Пензенской области присоединились к всероссийской акции «Неделя молитвы», организованной по инициативе синодального отдела по тюремному служению Московского патриархата.

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Она стартовала в минувший понедельник, 1 апреля.

«Во всех храмах и молельных комнатах исправительных колоний совершаются особые молитвы. Священнослужители проводят богослужения и беседуют с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и сотрудниками ведомства на различные религиозные темы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что представители духовенства молятся, в частности, о том, чтобы суд не был подвластен клевете и подкупу, о жертвах преступлений, о семьях осужденных, а также о сотрудниках уголовно-исполнительной системы.