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Прихожанам пензенского храма будет роздано почти 500 экземпляров Евангелия

12:12 | 13.04.2019 | Религия

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Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. 486 экземпляров Евангелия доставлено в храм Петра и Февронии Муромских в Пензе для последующей раздачи прихожанам в рамках акции «Пасхальная весть», которая состоится в субботу, 27 апреля.

Прихожанам пензенского храма будет роздано почти 500 экземпляров Евангелия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Книги «Евангелие от Иоанна. Толкования, проповеди и комментарии XX–XXI веков» для бесплатного распространения подготовило издательство «Никея».

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Планируется, что добровольцы будут вручать их всем желающим вне зависимости от того, постоянно те ходят в церковь или не чаще раза в год.

Как сообщается на сайте храма, в издании разъяснены базовые понятия, связанные с религией, и даны советы, как решиться на первую исповедь.

Акция «Пасхальная весть» проводится на территории храмов и монастырей Русской православной церкви. Ежегодно часть тиража направляется для передачи в тюрьмы, больницы и распространяется среди военнослужащих.

Храм Петра и Февронии Муромских присоединится к акции в девятый раз.

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