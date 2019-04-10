Белозерцев поблагодарил бизнесменов за вклад в строительство Спасского собора в Пензе Религия

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил пензенских бизнесменов за вклад в строительство Спасского кафедрального собора в ходе выездного совещания на объекте в среду, 10 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал и продолжает участвовать в этом процессе — представителям промышленности, бизнеса, банковского сектора, гражданского общества. Люди поддержали идею восстановления Спасского собора. Поскольку это памятник культуры, есть и бюджетная составляющая. За расходованием каждой копейки здесь ведется тщательный контроль», — сказал он.

По словам Ивана Белозерцева, нельзя сбавлять темп работ на завершающем этапе строительства.

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«Главное теперь — чтобы мы не выдохлись на финише, а совершили финальный рывок и достроили храм. Это наша гордость. Он станет местом притяжения для пензенцев и гостей города», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

По имеющейся информации, журналисты на выездное совещание не приглашались.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 апреля в Спасском кафедральном соборе Пензы планируется провести пасхальное богослужение. К этому времени помещения будут освобождены от строительных лесов.

Завершить основные работы на объекте намечено в сентябре-октябре 2019 года.

На открытие Спасского кафедрального собора Пензы приглашен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.