Белозерцев поблагодарил бизнесменов за вклад в строительство Спасского собора в Пензе
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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил пензенских бизнесменов за вклад в строительство Спасского кафедрального собора в ходе выездного совещания на объекте в среду, 10 апреля.
Фото: Pnzreg.ru
«Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал и продолжает участвовать в этом процессе — представителям промышленности, бизнеса, банковского сектора, гражданского общества. Люди поддержали идею восстановления Спасского собора. Поскольку это памятник культуры, есть и бюджетная составляющая. За расходованием каждой копейки здесь ведется тщательный контроль», — сказал он.
По словам Ивана Белозерцева, нельзя сбавлять темп работ на завершающем этапе строительства.
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«Главное теперь — чтобы мы не выдохлись на финише, а совершили финальный рывок и достроили храм. Это наша гордость. Он станет местом притяжения для пензенцев и гостей города», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По имеющейся информации, журналисты на выездное совещание не приглашались.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 апреля в Спасском кафедральном соборе Пензы планируется провести пасхальное богослужение. К этому времени помещения будут освобождены от строительных лесов.
Завершить основные работы на объекте намечено в сентябре-октябре 2019 года.
На открытие Спасского кафедрального собора Пензы приглашен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.