Пасхальное богослужение в Спасском соборе Пензы будут транслировать онлайн Религия

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Пасхальная великая вечерня, которая состоится в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы в воскресенье, 28 апреля, будет транслироваться онлайн. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Она будет доступна на главной странице сайта правительства и на портале YouTube.

Ожидается, что во время службы, которая состоится в 16.00, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и первые лица области обменяются поздравлениями. Планируется, что за великой вечерней состоится раздача благодатного огня из Иерусалима.

После богослужения в соборе будет показан короткометражный документальный фильм о Первохраме. Все присутствующие смогут увидеть иконы для будущего иконостаса.

Для желающих будут организованы экскурсии, в ходе которых волонтеры расскажут об истории храма.