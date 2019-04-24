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Пасхальное богослужение в Спасском соборе Пензы будут транслировать онлайн

11:15 | 24.04.2019 | Религия

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Пасхальная великая вечерня, которая состоится в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы в воскресенье, 28 апреля, будет транслироваться онлайн. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Пасхальное богослужение в Спасском соборе Пензы будут транслировать онлайн. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она будет доступна на главной странице сайта правительства и на портале YouTube.

Ожидается, что во время службы, которая состоится в 16.00, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и первые лица области обменяются поздравлениями. Планируется, что за великой вечерней состоится раздача благодатного огня из Иерусалима.

После богослужения в соборе будет показан короткометражный документальный фильм о Первохраме. Все присутствующие смогут увидеть иконы для будущего иконостаса.

Для желающих будут организованы экскурсии, в ходе которых волонтеры расскажут об истории храма.

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