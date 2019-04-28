В Пензе для студентов из Ливана и Иордании провели экскурсию по Спасскому собору Религия

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Молодые люди из Ливана и Иордании, приехавшие в Пензу на учебу, ознакомились с историей Спасского кафедрального собора в ходе экскурсии по зданию, строительство которого было начато в 2010 году на месте Первохрама, взорванного в 1934-м.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, иностранные студенты Пензенского государственного университета (ПГУ) также узнали интересные факты о городе и архиерейском доме.

В экскурсии приняли участие доцент кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ Татьяна Юрина, руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии иерей Павел Колесников, преподаватель духовной семинарии иерей Алексей Сергеев и воспитанники духовной школы.