EN
19:49:14 Воскресенье, 28 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе для студентов из Ливана и Иордании провели экскурсию по Спасскому собору

11:30 | 28.04.2019 | Религия

Печать

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Молодые люди из Ливана и Иордании, приехавшие в Пензу на учебу, ознакомились с историей Спасского кафедрального собора в ходе экскурсии по зданию, строительство которого было начато в 2010 году на месте Первохрама, взорванного в 1934-м.

В Пензе для студентов из Ливана и Иордании провели экскурсию по Спасскому собору. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, иностранные студенты Пензенского государственного университета (ПГУ) также узнали интересные факты о городе и архиерейском доме.

В экскурсии приняли участие доцент кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ Татьяна Юрина, руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии иерей Павел Колесников, преподаватель духовной семинарии иерей Алексей Сергеев и воспитанники духовной школы.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы раскрыл некоторые детали реализации плана приватизации муниципального имущества Мэр Пензы рассказал, как используется реконструированный к ЧМ стадион «Зенит»
Раскрыта кража денег из спортклуба на улице Калинина в Пензе Пензенским подросткам предложили показать, кому они доверяют
В Пензе закрыли подпольную нарколабораторию У пензенского музея УФСИН появится виртуальная версия
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама