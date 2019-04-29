Около 1 тыс. пензенцев посетили пасхальное богослужение в Спасском соборе Религия

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Около 1 тыс. прихожан посетили пасхальное богослужение в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы в минувшее воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, возглавивший службу, поздравил верующих с праздником.

Он обратил внимание на то, что до совершения регулярных богослужений в соборе осталось провести определенный объем работ.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил, что подготовка к пасхальной вечерне велась в спешке.

«Мы торопились — только вчера выносили леса из храма для того, чтобы жители земли пензенской увидели: вместе с епархией, правительством, муниципалитетом, бизнесом и православными людьми мы так много сделали для восстановления собора», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, также в этот день были награждены меценаты, принимающие активное участие в строительстве.

Архиерейские грамоты вручены депутату Госдумы РФ седьмого созыва Ивану Фирюлину, гендиректору компании «Фармация» Антону Колоскову, главе АК «Домостроитель» Ивану Куликову, руководителю гостиничного комплекса «Вояж» и ресторана «Троицкий» Наталье Купцовой и депутату Госдумы шестого созыва Игорю Руденскому.

Затем верующим был роздан благодатный огонь, доставленный из Иерусалима, и показан документальный фильм о Первохраме.

Для всех желающих провели экскурсии, в ходе которых волонтеры рассказали об истории собора.