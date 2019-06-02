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Награждены лауреаты пензенского конкурса исследований о роли церкви в истории

10:02 | 02.06.2019 | Религия

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Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. Торжественная церемония награждения дипломантов и лауреатов II регионального тематического конкурса поисковых и исследовательских работ учащихся «Церковь в истории пензенского края. Уроки столетия» состоялась в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме Пензы.

Награждены лауреаты пензенского конкурса исследований о роли церкви в истории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В начале мероприятия координатор конкурса Кира Аристова представила доклад, посвященный мемориально-просветительскому центру имени священномученика Иоанна (Поммера).

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Затем пензенский епархиальный камерный хор «Спас» под управлением протоиерея Владимира Ольхова исполнил пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых».

Ко всем участникам конкурса со словами поздравления и напутствия обратились митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и директор центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Елена Фирсова.

Победителям владыка Серафим в качестве награды подарил образовательную поездку в Бутово, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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