Передаче здания пензенского ДК церкви предшествовала долгая работа — Белохвостиков Религия

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Многолетняя работа предшествовала тому, чтобы ОАО «РЖД» передало Пензенской епархии здание дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского, которое изначально было построено как Богоявленская церковь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в 1997 году областной администрацией было принято решение о возвращении РПЦ около 170 зданий, в том числе данного ДК, которые изначально имели религиозное предназначение, но потеряли его в советское время.

Евгений Белохвостиков пояснил, что на деле процесс затянулся, в результате в 2003 году из письма архиепископа Филарета в адрес регионального правительства стало известно, что объект приватизирован.

Он уточнил, что работа по возвращению здания в центре Пензы церкви была активизирована при владыке Вениамине: в 2010 году в качестве юридического лица был образован приход, в конце 2013-го во дворце культуры выделено помещение под молельную комнату, после чего при участии митрополита Серафима продолжились переговоры, которые в итоге привели к желаемому результату.

Евгений Белохвостиков отметил, что зданию более 100 лет и говорить о полном возвращении его изначального облика нельзя — как минимум до проведения экспертизы, потому что для этого, в частности, пришлось бы прорубать заложенные ранее окна, однако конструкция может и не выдержать.

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«Желание восстановить пятиглавие есть, но пока непонятно, можно ли это технически сделать. По бумагам, юридически, это можно сделать, потому что это восстановление первоначального облика памятника истории и культуры. […] Он [храм] был в русском стиле конца XIX века построен. Конечно, было бы логично восстановить купола и внешние формы декора русского стиля», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание на пересечении улиц Октябрьской и Московской в Пензе, построенное в XIX веке как Богоявленская церковь, с середины 1920-х годов использовалось в качестве клуба железнодорожников, затем получило имя Феликса Дзержинского, а в 1975 году — после реконструкции — стало дворцом культуры.

В апреле 2019 года ОАО «РЖД» передало его Пензенской епархии по договору дарения.

По решению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима на его базе будет создан епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме, о чем уже информирует вывеска при входе.