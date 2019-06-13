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После торжеств в честь 220-летия епархии доступ на Соборную площадь Пензы вновь закрыли

11:27 | 13.06.2019 | Религия

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Доступ на Соборную площадь, посетить которую накануне могли все желающие в честь торжеств по случаю 220-летия Пензенской епархии и 235-летия со дня рождения епископа Иннокентия Пензенского, вновь закрыт.

После торжеств в честь 220-летия епархии доступ на Соборную площадь Пензы вновь закрыли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О праздничных мероприятиях, проведенных в рамках ежегодного фестиваля православной культуры «Спасские вечера», напоминают баннер на колокольне и пластиковые кресла, с помощью которых в День России и День города был обустроен зрительный зал под открытым небом.

В настоящее время на площади возобновлены работы по благоустройству.

12 июня в рамках фестиваля православной культуры «Спасские вечера» строящийся Спасский кафедральный собор был открыт для посетителей. Специально для гостей разработали экскурсионные маршруты с аудиогидом, которые предоставили возможность проникнуться духовным и культурным наследием православной Пензы, узнать информацию об исторических местах и зданиях города.

Также была организована экскурсия по колокольне.

На площади были приготовлены угощения — монастырская выпечка и традиционные русские напитки.

На открытой площадке перед собором были показаны фильмы о святителе Иннокентии Пензенском, а также об истории и воссоздании главного храма города.

Кульминацией торжеств стал праздничный концерт, в ходе которого выступил патриарший хор московского Свято-Данилова монастыря под управлением регента Георгия Сафонова.

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