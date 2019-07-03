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Благочинным Никольского городского округа назначен священник Виктор Сторожев

16:48 | 03.07.2019 | Религия

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Священник Виктор Сторожев, служивший ключарем Успенского кафедрального собора Пензы, назначен благочинным Никольского городского округа и настоятелем трех храмов Заречного. Соответствующий указ подписал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Благочинным Никольского городского округа назначен священник Виктор Сторожев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» священник Виктор Сторожев, в настоящее время он является настоятелем Воскресенского молитвенного дома, храма во имя праведного Лазаря Четверодневного и храма в честь преподобного Серафима Саровского города Заречного.

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«Первоочередной задачей на сегодняшний день является строительство храма Серафима Саровского. Там пока сделан только цокольный этаж», — отметил благочинный.

Он добавил, что намерен совершить первое богослужение в Заречном в качестве настоятеля в храме во имя преподобного Серафима Саровского в предстоящую субботу, 6 июля.

Бывший благочинный Никольского городского округа протоиерей Александр Овцынов назначен настоятелем храма Всех святых на Восточном кладбище.

Обязанности ключаря Успенского кафедрального собора Пензы вместо священника Виктора Сторожева будет исполнять священник Сергий Червяков.

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