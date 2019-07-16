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В пензенском селе впервые за 80 лет совершена литургия

10:55 | 16.07.2019 | Религия

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Мокшан, 16 июля 2019. PenzaNews. Первая за 80 лет божественная литургия состоялась в селе Знаменском Мокшанского района Пензенской области в понедельник, 15 июля.

В пензенском селе впервые за 80 лет совершена литургия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, многие верующие жители уже потеряли надежду на то, что им удастся причаститься в родном селе, поскольку местный храм не действует с 1930-х годов. Водосвятный молебен и миссионерская божественная литургия были отслужены в комнате, предоставленной жительницей села.

Их совершил настоятель Михайло-Архангельского храма села Симбухово иерей Александр Черных. Среди причастившихся было много тех, кто сделал это впервые.

Во время проповеди иерей Александр поздравил всех прихожан с этим знаменательным событием и пожелал дальнейшего возрождения духовной жизни в селе.

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