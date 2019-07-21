На здание бывшего ДК Дзержинского водружен купол Религия

Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Купол водружен на здание в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, где находятся епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского и Богоявленский храм Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В воскресенье, 21 июля, после литургии и водосвятного молебна малый купол освящен особым чином.

Затем с помощью веревки он поднят на крышу и установлен над алтарной частью храма со стороны улицы Московской. После этого на нем был закреплен крест.

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Купол приобретен на пожертвования прихожан, сообщается в группе храма в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание на пересечении улиц Октябрьской и Московской в Пензе, построенное в XIX веке как Богоявленская церковь, с середины 1920-х годов использовалось в качестве клуба железнодорожников, затем получило имя Феликса Дзержинского, а в 1975 году — после реконструкции — стало дворцом культуры.

В апреле 2019 года ОАО «РЖД» передало его Пензенской епархии по договору дарения.