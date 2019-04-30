Здание в центре Пензы, где в разные годы находились церковь и ДК, возвращено епархии Религия

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. ОАО «РЖД» передало Пензенской епархии по договору дарения здание на пересечении улиц Октябрьской и Московской в Пензе, построенное в XIX веке как Богоявленская церковь, которое с середины 1920-х годов использовалось в качестве клуба железнодорожников, затем получило имя Феликса Дзержинского, а в 1975 году — после реконструкции — стало дворцом культуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил помощник настоятеля храма Богоявления Господня протоиерей Алексий Ладыгин.

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«Мы получили из регпалаты документы, что это уже собственность Пензенской епархии», — пояснил собеседник агентства во вторник, 30 апреля.

Он добавил, что здание планируется не просто переоборудовать в соответствии с первоначальным назначением — по решению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима на его базе будет создан епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме, о чем уже информирует вывеска при входе.

«Наша задача будет восстановить четверик храма […] примерно на 1 тыс. человек, а все боковые помещения, которые находятся вдоль стен, мы оставим для работы с молодежью, взрослыми, детьми», — сказал протоиерей Алексий Ладыгин, уточнив, что там смогут разместиться театральная студия, детский епархиальный хор, а также различные кружки и студии, в том числе компьютерные и иконописные.

По его словам, сотрудникам дворца культуры было предложено перейти на работу в духовно-просветительский центр, но все, кроме звукорежиссера, отказались, причем многие мотивировали свое решение преклонным возрастом и желанием отдохнуть, а другие рассчитывают на выплаты от «РЖД».

Говоря о взаимоотношениях с арендаторами, протоиерей Алексий Ладыгин отметил, что некоторые пока не приняли для себя решение, а остальные намерены продолжить свою деятельность в здании, и епархия готова идти им навстречу.

Он предположил, что зрительный зал, где как раз и будет расположено основное помещение храма, продолжит функционировать еще в течение примерно двух лет, а затем будет переоборудован.

«Мы ничего не будем закрывать, все должно работать во благо города и жителей, мы все будем использовать максимально и практично», — сказал протоиерей, добавив, что близлежащие учреждения — гимназия №44 и техникум железнодорожного транспорта — продолжат пользоваться залом при необходимости.

Помощник настоятеля храма Богоявления Господня подчеркнул, что ранее запланированные концерты состоятся, однако в перспективе будет уделяться большое внимание содержательной части выступлений, поскольку представители духовенства «непотребства не позволят совершать».

«Артисты тоже разные. Например, рок-концертов там не будет однозначно, а все остальное — конечно. Что сочетается с нашей традицией и культурой, мы будем только рады», — пояснил протоиерей Алексий Ладыгин.

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Как сообщается на сайте Пензенской епархии, Богоявленская церковь была заложена 18 августа 1874 года, освящена 30 декабря 1884 года.

Здание построено по проекту архитектора Андрея Федотова. Часть средств выделил тамбовский губернский предводитель дворянства Сергей Башмаков, являвшийся также одним из инициаторов строительства Сызрано-Вяземской железной дороги, рядом с вокзалом которой и возводили храм.

По данным ОАО «РЖД», в 1926 году в здании был открыт клуб железнодорожников. В марте 1929 года ему присвоили имя наркома путей сообщения Феликса Дзержинского. Клуб имел зрительный зал на 1 тыс. мест и малый зал на 150 мест, а также 30 комнат для кружковой работы.

В 1975 году после реконструкции клуб получил статус дворца культуры.

На данный момент площадь зрительного зала составляет 260 кв. метров. В нем размещено 490 мягких кресел — 380 в партере, 110 в бельэтаже. В разное время он становился местом проведения разноплановых мероприятий, в том числе концертов, политических дебатов и даже судебных слушаний.

Также в здании имеется два зеркальных зала — большой и малый.

В декабре 2010 года в доме культуры был образован приход Богоявленской церкви, а осенью 2013 года верующим передали одну из комнат. В декабре 2014-го в ней был обустроен алтарь, и начались регулярные богослужения.

15 февраля 2014 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил здесь первую литургию архиерейским чином.

31 августа того же года перед входом в ДК состоялась первая в истории Пензы детская литургия.

Вопрос о передаче здания в ведение церкви обсуждался на протяжении последних нескольких лет. Против такого решения активно выступали представители левых взглядов, которые провели в Пензе ряд антиклерикальных акций.