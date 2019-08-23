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В Пензе детский крестный ход начнется с литургии у Спасского собора

08:33 | 23.08.2019 | Религия

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Божественная литургия у стен Спасского кафедрального собора Пензы будет предварять детский крестный ход, который в шестой раз состоится накануне начала нового учебного года, 31 августа.

В Пензе детский крестный ход начнется с литургии у Спасского собора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Клирос, чтецы и алтарники для участия в литургии будут традиционно выбраны из юных прихожан.

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Сразу после окончания богослужения дети и их родители проследуют колонной по улице Володарского до Богоявленского собора в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Там состоится торжественное открытие епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского.

Также для детей проведут игры, мастер-классы, подготовят угощения, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Комплекс мероприятий, включающий в себя божественную литургию, детский крестный ход и молебен, проводится в Пензе перед Днем знаний с 2014 года. Его отличительной особенностью является массовое участие детей в организации и проведении богослужения.

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