Пензенский митрополит в день своего рождения совершил литургию в Воскресенском храме Религия

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Воскресенском храме при епархиальном управлении в день своего рождения, 25 сентября.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, ему сослужили архимандрит Иоасаф Штанько, протоиереи Виктор Тарасов и Владимир Ольхов, иереи Сергий Червяков, Александр Сауцкий, диаконы Ростислав Горшенев, Сергий Исайчев и Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор пензенской духовной семинарии под управлением регента Ольги Зеленовой.

В завершение владыка Серафим обратился к молящимся со словом проповеди, после чего принял поздравления с днем рождения от духовенства Пензенской епархии, ее сотрудников и прихожан. Ему исполнилось 42 года.