Рождественское богослужение прошло в Успенском соборе Пензы Религия

Пенза, 7 января 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил рождественское богослужение, состоявшееся в Успенском кафедральном соборе Пензы в ночь на вторник, 7 января.

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В храме собрались православные христиане разных возрастов, в том числе официальные лица. В их числе — губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин и глава Пензы Владимир Мутовкин.

Обращаясь к прихожанам по окончании литургии, митрополит Серафим поздравил пензенцев с Рождеством Христовым.

«Это торжество, которое мы с вами совершаем ежегодно, каждый год приносит в наше сердце радость, умиротворение. Мы молимся, чтобы Господь даровал мир нашей стране, добро и счастье нашим близким. Мы молимся о том, чтобы Господь не забыл о каждом из нас, даровал каждому из нас действительно ту жизнь, которая для нас является полезной, ту жизнь, которая связана с Христом», — сказал он.

В свою очередь Иван Белозерцев, поздравляя верующих, отметил, что Рождество объединяет православных христиан по всему миру.

«Мы ждем этот праздник, ждем с надеждой, с верой; с надеждой на то, что жизнь наша будет [...] меняться будет к лучшему, что Господь Бог будет поддерживать нас в жизни, в трудах наших, в работе нашей», — отметил глава региона.

Губернатор выразил сожаление по поводу того, что рождественское богослужение состоялось не в Спасском кафедральном соборе Пензы.

«Я хочу сказать, что восстановление храма идет к своему логическому завершению. [...] Мы надеемся, что в июле-августе мы его откроем», — пояснил Иван Белозерцев.

Он напомнил, что на церемонию открытия приглашен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Комментируя слова главы региона, митрополит Серафим назвал его радетелем, при поддержке которого удается сохранять, восстанавливать и строить православные святыни.

«Для всех нас, православных людей, это огромное счастье, что у нас есть такой губернатор. Поэтому будем за Вас молиться, Иван Александрович и вместе преодолевать все трудности, которые будут. Дай Бог Вам здоровья, крепости сил и многих-многих лет», — сказал владыка.