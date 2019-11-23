Пензенский губернатор проинформировал главу финуправления РПЦ о ходе восстановления собора Религия

Москва, 23 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал председателя финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия о ходе работ по восстановлению Спасского кафедрального собора.

Фото: пресс-служба финансово-хозяйственного управления РПЦ

Он сообщил, что на объекте ведутся внутренние отделочные работы, осуществляется монтаж систем отопления и вентиляции, после чего предстоит уделить внимание внутреннему убранству собора.

Глава региона добавил, что рабочие начали разбирать ограждение, чтобы жители и гости Пензы имели возможность оценить красоту храма и площади вокруг него.

Как сообщает пресс-служба финансово-хозяйственного управления РПЦ, ранее в подразделение была подана заявка на финансирование работ по восстановлению Спасского кафедрального собора в Пензе.

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По результатам ее рассмотрения были выделены денежные средства в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» по направлению «Сохранение находящихся в собственности или пользовании религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения».

Общая площадь Спасского кафедрального собора составит 5 тыс. 550 кв. метров, вместимость — до 5 тыс. человек. Высота помещения под центральным куполом — 59 метров, высота колокольни со шпилем и крестом — 82,5 метра.

Планируется, что собор освятит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.