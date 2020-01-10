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В Пензе участникам «Спасских вечеров» предложат пройти квест «Дорога к храму»

09:28 | 10.01.2020 | Религия

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Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Квест «Дорога к храму» подготовлен для участников фестиваля православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи», который пройдет на Соборной площади Пензы в предстоящую субботу, 11 января.

В Пензе участникам «Спасских вечеров» предложат пройти квест «Дорога к храму». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, карту станций можно будет получить у колокольни Спасского кафедрального собора.

После этого каждому участнику предстоит выбрать те площадки, которые интересны лично ему. Их количество, а также порядок выполнения задания не регламентированы.

В завершение у колокольни предлагается обменять карту станций с отметками о прохождении на подарки.

По итогам квеста состоится экскурсия в восстанавливаемый Спасский кафедральный собор, где все желающие смогут оценить объем проведенных работ.

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