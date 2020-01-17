Православных пензенцев пригласили на празднование Крещения Господня Религия

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Торжества по случаю Крещения Господня начнутся в Пензе с божественной литургии в Воскресенском храме на Соборной площади.

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Ее возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Сразу после литургии — примерно в 10.00 — будет совершен чин великого освящения воды.

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В Пензе впервые в новейшей истории на Крещение освятили воду у стен Спасского собора

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, раздача святой воды будет осуществляться у Спасского кафедрального собора до 19.00.

В 2019 году впервые в новейшей истории Пензы на Крещение освятили воду у стен Спасского кафедрального собора.

Тогда митрополит Серафим сказал, что это станет доброй традицией.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что собор будет открыт не позднее осени 2019 года.