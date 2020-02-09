В Заречном на строительство храма собрано еще около 232 тыс. рублей Религия

Заречный, 9 февраля 2020. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области пожертвовали еще около 232 тыс. рублей на строительство храма преподобного Серафима Саровского.

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Такая сумма извлечена из 15 жертвенных кружек, установленных в магазинах и организациях города.

По данным управления общественных связей Заречного, всего с 2010 года на строительство храма пожертвовано 19 млн. 585 тыс. рублей.

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского иерей Виктор Сторожев поблагодарил всех зареченцев, внесших свой вклад.

По его словам, строительство будет возобновлено в апреле.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание православного храма в городе Заречном Пензенской области был заложен в мае 2010 года.

В 2018 году по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима он был переименован из храма Рождества Христова в храм преподобного Серафима Саровского.

В ноябре 2019 года был представлен новый проект, разработанный специалистами московского бюро «Центр православного зодчества».

Предполагается, что высота двухкупольного храма составит 38 метров, площадь — 550 кв. метров. Здание вместимостью до 1,2 тыс. человек будет иметь крестообразную форму и включать в себя колокольню над главным входом. Оно будет возведено на уже имеющемся цокольном этаже, построенном в 2015 году, где совершаются богослужения. В будущем на этом месте планируется благоустроить малый нижний храм с крестильней и дополнительными помещениями, а также разместить библиотеку и трапезную.

На территории вблизи храма будет разбит сквер с четырьмя аллеями, детской площадкой, зоной отдыха и автостоянкой.

Также в планах — возведение духовно-просветительского центра.