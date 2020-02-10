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Губернатор предложил провести концерт в поддержку восстановления собора в Пензе

16:39 | 10.02.2020 | Религия

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил провести благотворительный концерт в поддержку восстановления Спасского кафедрального собора.

Губернатор предложил провести концерт в поддержку восстановления собора в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я думаю, что такое мероприятие было бы интересно пензенцам. Зрители придут не просто смотреть концертную программу, а примут участие в строительстве храма», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 10 февраля.

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По мнению Ивана Белозерцева, можно продумать необычный дизайн билетов, чтобы посетители мероприятия захотели их сохранить на память как праздничные открытки.

«Нужен короткий и понятный текст с напоминанием о том, что человек внес вклад в восстановление исторической справедливости, помог в возрождении главного храма земли пензенской. Можно предложить билеты на благотворительный концерт руководителям предприятий, чтобы они премировали ими наиболее отличившихся работников», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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