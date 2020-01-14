Иван Белозерцев распорядился замаскировать забор в историческом центре Пензы Общество

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев распорядился разместить конструкции с информацией об истории Пензы и реконструируемых объектах в районе оборонительного вала, территория которого со стороны улицы Кирова в настоящее время огорожена металлическим забором.

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«Нужно, чтобы было красиво и емко — фотографии и текст в единой стилистике. Не очень хорошо, когда люди едут по одной из центральных улиц города и видят не только главный собор Пензы, но и забор, который пейзаж никак не украшает», — отметил он в ходе выездного совещания, посвященного благоустройству территорий вблизи Спасского кафедрального собора Пензы.

По мнению главы региона, проводимые работы не должны негативно сказываться на облике этого района Пензы.

«Недопустимо, чтобы исторический центр города имел неприглядный вид даже во время проведения реконструкции», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Заключен контракт почти на 144 млн. рублей на проведение работ в здании на улице Белинского

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей.

Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ, выполнить которые требовалось до 30 ноября 2019 года.

Впоследствии цена контракта была увеличена до 36 млн. 975 тыс. 638 рублей, дата окончания его исполнения изменена на 31 декабря 2020 года.