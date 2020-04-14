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Прихожане временно не смогут посещать богослужения в храмах Пензенской области

15:40 | 14.04.2020 | Религия

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Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Богослужения во всех храмах и монастырях Пензенской области будут совершаться в период по 19 апреля без участия прихожан.

Прихожане временно не смогут посещать богослужения в храмах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, такое решение принято в соответствии с предписанием руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина с целью предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Накануне празднования Светлого Христова Воскресения священнослужители будут совершать освящение куличей и пасх на предприятиях, которые займутся выпуском соответствующей продукции в преддверии праздника, поэтому нести ее в храм для обряда не потребуется.

Кроме того, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх самостоятельно.

Ранее митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим призвал прихожан оставаться дома в Страстную неделю и на Пасху из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Обращаясь к верующим, он попросил их проявить терпение и возносить посильные молитвы из дома.

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