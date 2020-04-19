EN
13:47:49 Воскресенье, 19 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области умерли еще три пациента с коронавирусом

Пасхальная служба в Успенском кафедральном соборе Пензы прошла без прихожан

12:25 | 19.04.2020 | Религия

Печать

Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Торжественное богослужение в праздник Светлого Христова Воскресения состоялось в Успенском кафедральном соборе Пензы без участия прихожан из-за ограничений, действующих в рамках режима повышенной готовности, который введен в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пасхальная служба в Успенском кафедральном соборе Пензы прошла без прихожан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Верующие были вынуждены остаться дома и ограничиться просмотром трансляции, которая велась на телеканалах «Экспресс» и «ОТР».

Торжественное богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили настоятель Успенского кафедрального собора, секретарь Пензенской епархии, митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, протоиереи Андрей Савушкин и Владимир Ольхов, иереи Илия Попков, Сергий Червяков, Сергий Соколов, Николай Батищев и Михаил Герасимов, диаконы Ростислав Горшенев, Иоанн Сидоров, Сергий Сурков, Богдан Яворский и Павел Мельников, протодиаконы Владимир Красненков и Константин Кузьминых.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма при пензенском епархиальном управлении под управлением регента Ольги Горшеневой.

Были зачитаны пасхальные послания святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже масок через интернет Глава Пензы поздравил православных верующих с Пасхой
При пожаре в Никольске пострадала женщина Работодателям рекомендовано зарегистрироваться на портале «Работа в России»
Из Пензенской области планируется отправить в армию более 1,2 тыс. призывников В Пензенской области более 600 полицейских будут следить за порядком на Пасху
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement