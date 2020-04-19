Пасхальная служба в Успенском кафедральном соборе Пензы прошла без прихожан Религия

Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Торжественное богослужение в праздник Светлого Христова Воскресения состоялось в Успенском кафедральном соборе Пензы без участия прихожан из-за ограничений, действующих в рамках режима повышенной готовности, который введен в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Верующие были вынуждены остаться дома и ограничиться просмотром трансляции, которая велась на телеканалах «Экспресс» и «ОТР».

Торжественное богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили настоятель Успенского кафедрального собора, секретарь Пензенской епархии, митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, протоиереи Андрей Савушкин и Владимир Ольхов, иереи Илия Попков, Сергий Червяков, Сергий Соколов, Николай Батищев и Михаил Герасимов, диаконы Ростислав Горшенев, Иоанн Сидоров, Сергий Сурков, Богдан Яворский и Павел Мельников, протодиаконы Владимир Красненков и Константин Кузьминых.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма при пензенском епархиальном управлении под управлением регента Ольги Горшеневой.

Были зачитаны пасхальные послания святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.