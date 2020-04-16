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В Пензенской области запретили посещение кладбищ и церквей до конца апреля

09:05 | 16.04.2020 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Посещение гражданами кладбищ, культовых помещений, зданий и сооружений запрещено в Пензенской области с 15 по 30 апреля в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27, которым в регионе введен режим повышенной готовности.

В Пензенской области запретили посещение кладбищ и церквей до конца апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, исключение составят случаи посещения кладбищ для оформления услуг по погребению или захоронению и с целью участия в похоронах.

Посещать храмы и церкви по-прежнему смогут священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

При этом религиозным объединениям рекомендовано до конца апреля приостановить деятельность мест совершения богослужений, других обрядов и церемоний, а также исключить их проведение вне мест их совершения, за исключением отпевания умершего при соблюдении санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.

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