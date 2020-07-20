EN
22:43:47 Понедельник, 20 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 28 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 269 человек выписаны, 73 пациента умерли

В Пензе планируется проводить вечерние экскурсии по Спасскому собору

15:27 | 20.07.2020 | Религия

Печать

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Вечерние экскурсии по Спасскому кафедральному собору Пензы должны проводиться на регулярной основе. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе планируется проводить вечерние экскурсии по Спасскому собору. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что мешает организовать эту работу, чтобы люди зашли в храм, чтобы посмотрели, какой объем работ сделан, чтобы с ними был экскурсовод?» — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

Иван Белозерцев добавил, что экскурсии по собору можно проводить до 21.00 или до 22.00.

Губернатор сообщил, что митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поддерживает данную идею.

«Люди должны знать и понимать, что храм открыт, туда можно и нужно зайти», — сказал глава региона.

Он поручил министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой решить все необходимые оргвопросы.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Квадроцикл» В Пензенской области с начала года зарегистрировано более 40 случаев бешенства животных
В Пензенской области наблюдается рост числа преступлений Белозерцев указал на нехватку урн на набережной в Пензе
В Лопатинском районе за сутки зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом Коронавирус отступает, но расслабляться еще рано — Иван Белозерцев
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама