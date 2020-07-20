В Пензе планируется проводить вечерние экскурсии по Спасскому собору Религия

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Вечерние экскурсии по Спасскому кафедральному собору Пензы должны проводиться на регулярной основе. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«Что мешает организовать эту работу, чтобы люди зашли в храм, чтобы посмотрели, какой объем работ сделан, чтобы с ними был экскурсовод?» — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

Иван Белозерцев добавил, что экскурсии по собору можно проводить до 21.00 или до 22.00.

Губернатор сообщил, что митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поддерживает данную идею.

«Люди должны знать и понимать, что храм открыт, туда можно и нужно зайти», — сказал глава региона.

Он поручил министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой решить все необходимые оргвопросы.