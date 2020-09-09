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В Сердобске открыт духовно-просветительский центр

12:56 | 09.09.2020 | Религия

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Сердобск, 9 сентября 2020. PenzaNews. Духовно-просветительский центр открыт в Сердобске Пензенской области.

В Сердобске открыт духовно-просветительский центр

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

В торжественном мероприятии, состоявшемся по этому случаю 8 сентября, приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, митрополит Воскресенский Дионисий, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, а также другие представители духовенства.

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Как отметила председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко, центр расположился в историческом здании ремесленного училища, которое было отреставрировано благодаря Сердобской епархии и федеральному финансированию.

Она вручила благодарственные грамоты митрополиту Серафиму и епископу Митрофану.

В свою очередь владыка Серафим подарил центру икону святителя Николая Чудотворца.

В завершение праздника архипастыри и воспитанники духовно-просветительского центра высадили рядом со зданием аллею.

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