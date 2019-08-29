Духовно-просветительский центр в Пензе рассчитывает на господдержку в рамках нацпроектов Религия

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме, который более известен жителям как бывший дворец культуры имени Ф.Э. Дзержинского, планирует в перспективе претендовать на получение субсидий и других форм бюджетного финансирования в рамках национальных проектов. Об этом сообщил директор центра, помощник настоятеля Богоявленского храма протоиерей Алексий Ладыгин.

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По его словам, в случае выделения денежных средств они будут направляться в том числе на поддержку воскресных школ и просветительских центров по всему региону.

В свою очередь начальник юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова пояснила, что правовая сторона вопроса прорабатывалась на протяжении около полугода.

«Мы собираем опыт российских регионов, смотрим, в каком направлении движется государственное законодательство в отношении сотрудничества с церковью. Нам отрадно видеть, что действительно сейчас вот это взаимодействие государства и церкви в области образовательной политики уже имеет четкую структуру», — отметила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в епархиальном управлении в четверг, 29 августа.

Кира Аристова обратила внимание, в частности, на указ президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», который предусматривает сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также на федеральный закон «Об образовании».

Начальник юротдела епархии уточнила, что с ориентацией на федеральное законодательство была зарегистрирована автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме города Пензы», которая намерена получить лицензию и развивать филиальную сеть.

«Это идеальная возможность реализации допобразования на церковной структуре. Именно в селах — там, где уже существуют приходы — эта реализация как никогда актуальна», — сказала она.

Кира Аристова подчеркнула, что требования к учреждениям дополнительного образования будут учитываться при возведении духовно-просветительских центров, которые должны соответствовать определенным параметрам.

«Сейчас уже в некоторых районах планируется открытие таких центров, и планируется строительство центров, в городе Пензе в том числе. Для нас это облегчает задачу — строительство не просто воскресных школ, а вот таких центров по параметрам, чтобы мы могли затем получать субсидии», — отметила она.