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В пензенской колонии №7 двое осужденных приняли православие

09:45 | 26.03.2021 | Религия

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Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Двое осужденных, отбывающих наказание за совершенные преступления в исправительной колонии №7 в Пензе, приняли православие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН России по Пензенской области.

В пензенской колонии №7 двое осужденных приняли православие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев совершил таинство крещения в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенном на территории ИК-7», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что предварительно священнослужитель провел беседу с осужденными, рассказал им об истории Русской православной церкви и дал духовное наставление.

«В 2020 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы Пензенской области православие приняли около десяти человек», — отмечается в сообщении.

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