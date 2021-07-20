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Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

09:00 | 20.07.2021 | Религия

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Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это одно из самых почитаемых и светлых событий для всех мусульман, день, когда через искренние молитвы и добрые дела верующие приближаются к Всевышнему. Праздник напоминает о истинных ценностях — милосердии, бескорыстии, чистоте помыслов, ответственности за близких людей, уважении к окружающим», — сказал он.

По словам Олега Мельниченко, в Пензенской области традиции ислама были и остаются основой духовной жизни мусульман, что способствует сохранению многовековых традиций добрососедства и взаимопонимания.

«Желаю всем мусульманам Пензенской области мира, добра, достатка, любви и взаимопонимания в семьях!» — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

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