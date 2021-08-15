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Начаты съемки второй части фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути»

13:29 | 15.08.2021 | Религия

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Пенза, 15 августа 2021. PenzaNews. Съемки второй части документального фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути» начаты в Свято-Троицком Дивеевском женском монастыре, где съемочная группа православного телеканала «Союз» под руководством директора московского представительства Сергея Юргина и научный консультант, продюсер картины Кира Аристова взяли интервью у игумении Сергии (Конковой). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

Начаты съемки второй части фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Духовный путь матушки игумении Сергии неразрывно связан с Рижским Троице-Сергиевым монастырем, куда она поступила в 1981 году и откуда была назначена игуменией Дивеевской обители в 1991 году. Именно в те последние советские годы сестры монастыря бережно сохраняли память о крестном подвиге священномученика Иоанна (Поммера), служили панихиды на месте его мученической кончины в Озолкалнсе и на его могиле в часовне на Покровском кладбище Риги. Матушка с теплотой вспоминала о народном почитании священномученика Иоанна в годы до его канонизации, о его молитвенной помощи сестрам монастыря», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что игумения Сергия показала съемочной группе свой келейный образ с его изображением, рассказала о почитании священномученика в Дивеевском монастыре и о том, что одна из сестер носит имя в его честь.

«В Троицком соборе монастыря в правом приделе написана фреска, а в строящемся Благовещенском соборе — мозаика с изображением священномученика Иоанна Рижского. Их авторы — иконописцы и мозаичисты известной творческой мастерской Анатолия Валерьевича Алешина. Съемочная группа телеканала «Союз» смогла побеседовать с мозаичистами творческой мастерской и отснять сам процесс создания мозаики», — отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в завершение общения игумения Сергия благословила съемочную группу на дальнейшие труды и завершение фильма в Латвии.

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