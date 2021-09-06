В Пензе объявлен набор на обучение по программе подготовки певчих церковного хора Религия

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Пензенская духовная семинария объявила набор на программу подготовки служителей Русской православной церкви по специальности «Певчий церковного хора».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На обучение по программе подготовки певчих церковного хора принимаются лица православного вероисповедания мужского и женского пола в возрасте до 55 лет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

В нем добавляется, что абитуриент должен иметь образование не ниже среднего общего, а также музыкальные способности, при этом желателен опыт пения в церковном хоре.

«Срок обучения — 1 год 9 месяцев», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что прием документов будет осуществляться 10 сентября, а вступительные испытания состоятся на следующий день.