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Новый эндоскопический кабинет оборудован в детской поликлинике №6 в Пензе

11:40 | 17.12.2021 | Религия

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Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Новый эндоскопический кабинет оборудован в отделении функциональной и лабораторной диагностики детской поликлиники №6 в Пензе для обследования юных пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Новый эндоскопический кабинет оборудован в детской поликлинике №6 в Пензе

Фото: Health.pnzreg.ru

«Главным аппаратным ядром нового эндоскопического кабинета является эндоскопическая видеостойка высокого разрешения в комплекте с монитором и видеопроцессором для обработки данных. Комплексная видеоустановка позволяет получать детализованное HD-изображение в реальном времени, максимально визуализируя обследуемую зону», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что диаметр вводимой трубки гастроскопа составляет всего 8 мм, благодаря чему пациент испытывает меньший дискомфорт.

«Новая система эндоскопической визуализации стоимостью более 7 млн. рублей закуплена в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы»», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что также в новом кабинете установлены современная автоматическая мойка, позволяющая качественно дезинфицировать гастроскопы и другие эндоскопические принадлежности, и шкаф для хранения стерильных инструментов.

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