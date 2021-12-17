Новый эндоскопический кабинет оборудован в детской поликлинике №6 в Пензе Религия

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Новый эндоскопический кабинет оборудован в отделении функциональной и лабораторной диагностики детской поликлиники №6 в Пензе для обследования юных пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Главным аппаратным ядром нового эндоскопического кабинета является эндоскопическая видеостойка высокого разрешения в комплекте с монитором и видеопроцессором для обработки данных. Комплексная видеоустановка позволяет получать детализованное HD-изображение в реальном времени, максимально визуализируя обследуемую зону», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что диаметр вводимой трубки гастроскопа составляет всего 8 мм, благодаря чему пациент испытывает меньший дискомфорт.

«Новая система эндоскопической визуализации стоимостью более 7 млн. рублей закуплена в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы»», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что также в новом кабинете установлены современная автоматическая мойка, позволяющая качественно дезинфицировать гастроскопы и другие эндоскопические принадлежности, и шкаф для хранения стерильных инструментов.