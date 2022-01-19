Всенощное бдение в канун праздника Крещения прошло в Спасском соборе Пензы Религия

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе Пензы в канун праздника Крещения Господня.

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Ему сослужили иерей Сергий Червяков, иеромонах Мелхиседек (Хижняк), диакон Ростислав Горшенев, протодиакон Константин Кузьминых и диакон Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

За вечерним богослужением митрополит Серафим совершил литию с освящением хлеба, пшеницы, вина и елея. Во время утрени он помазал освященным елеем верующих.

По окончании всенощного бдения митрополит Серафим поздравил присутствующих в соборе с праздником Крещения Господня, после чего обратился к пастве со словом проповеди, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.