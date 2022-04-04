В Пензе коммунальные службы устраняют последствия снегопада Религия

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы устраняют последствия снегопада, который обрушился на город в понедельник, 4 апреля.

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«В связи с обильным снегопадом МУП «Пензадормост» проводит обработку мостов, путепроводов, спусков и подъемов. С утра на линию вышло 25 комбинированных дорожных машин, а также пять тракторных щеток и малогабаритная техника. В течение дня будет продолжено распределение противогололедных материалов и прометание дорог, расчистка тротуаров», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем указано, что территории, примыкающие к остановочным павильонам, пешеходные переходы и подходы к мостовым сооружениям вручную убирают 60 работников предприятия.

В тексте отмечается, что общественные зоны областного центра в порядок приводят специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», в работах задействованы 120 человек и более 20 единиц техники.

Администрация Пензы призывает водителей, которые сменили зимнюю резину на летнюю, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.