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В Пензе коммунальные службы устраняют последствия снегопада

11:21 | 04.04.2022 | Религия

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Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы устраняют последствия снегопада, который обрушился на город в понедельник, 4 апреля.

В Пензе коммунальные службы устраняют последствия снегопада. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с обильным снегопадом МУП «Пензадормост» проводит обработку мостов, путепроводов, спусков и подъемов. С утра на линию вышло 25 комбинированных дорожных машин, а также пять тракторных щеток и малогабаритная техника. В течение дня будет продолжено распределение противогололедных материалов и прометание дорог, расчистка тротуаров», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем указано, что территории, примыкающие к остановочным павильонам, пешеходные переходы и подходы к мостовым сооружениям вручную убирают 60 работников предприятия.

В тексте отмечается, что общественные зоны областного центра в порядок приводят специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», в работах задействованы 120 человек и более 20 единиц техники.

Администрация Пензы призывает водителей, которые сменили зимнюю резину на летнюю, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

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