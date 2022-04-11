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В «Спутнике» освящены купол и крест временного храма в честь преподобной Евфросинии Московской

11:02 | 11.04.2022 | Религия

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Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения купола и накупольного креста временного храма в честь преподобной Евфросинии Московской, который сооружен в микрорайоне «Спутник» в селе Засечном с использованием быстровозвозимых технологий.

В «Спутнике» освящены купол и крест временного храма в честь преподобной Евфросинии Московской

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили настоятель храма протоиерей Алексий Ладыгин, иерей Николай Кочанов и диакон Ростислав Горшенев.

На богослужении присутствовали представители власти, в частности, глава администрации Пензенского района Игорь Белов и глава администрации Засечного сельсовета Владимир Мамонов, а также местные жители.

По окончании богослужения владыка Серафим поздравил верующих со знаменательным событием и обратился к молящимся с архипастырским словом.

Затем митрополит ознакомился с ходом работ на территории временного храма, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В 2021 году по многочисленным просьбам жителей «Спутника» и по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима был организован приход храма в честь преподобной Евфросинии Московской, супруги святого благоверного князя Димитрия Донского.

Финансовым управлением Московского патриархата по просьбе прихода был предложен проект храма. Он предусматривает строительство храмового комплекса площадью около 3 тыс. кв. метров, состоящего из одноэтажного храма с колокольней-звонницей и трехэтажного приходского дома, в котором предполагается разместить духовно-просветительский центр.

Планируется, что в нем будут действовать воскресная школа, хоровая школа для детей и взрослых, школа раннего развития, а также различные кружки и студии.

Было принято решение на участке, где будет возведен храмовый комплекс, к пасхальным торжествам построить временный храм площадью около 280 кв. метров, чтобы жители «Спутника» уже могли участвовать в богослужениях.

19 февраля 2022 года в микрорайоне «Город Спутник» состоялась церемония закладки храма в честь преподобной Евфросинии Московской.

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