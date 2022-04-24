Митрополит Серафим совершил пасхальное богослужение в Спасском соборе Пензы Религия

Пенза, 24 апреля 2022. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил в Спасском кафедральном соборе Пензы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста — в ночь на 24 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Ему сослужили ключарь Спасского кафедрального собора иерей Сергий Червяков; протоиереи Андрей Савушкин, Владимир Ольхов; иеромонахи Порфирий (Хлопонин), Мелхиседек (Хижняк); иереи Евгений Климчев, Николай Батищев; диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский, Иоанн Сидоров, Георгий Насонов.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Пасхальное богослужение посетили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, глава фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков, глава Пензы Владимир Мутовкин и другие официальные лица.

За пасхальной заутреней митрополит Серафим прочитал слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензенской митрополии совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил верующих с праздником.

«Христос Воскресе! Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим величайшим мироспасительным праздником Светлого Христова Воскресения! Я желаю вам от всего сердца, чтобы Господь исполнил ваши души и сердца радости о Воскресшем Спасителе, даровал вам крепкое здоровье, чтобы мы с вами все вместе едиными устами, прославляя Воскресшего Христа, смогли перенести все трудности и выстоять в различных искушениях», — сказал митрополит Серафим.

Затем он поприветствовал Олега Мельниченко и преподнес представителям власти на память о Светлом Христовом Воскресении сувенирные пасхальные яйца.

В свою очередь губернатор поздравил православных христиан с праздником Пасхи и пожелал, чтобы в их домах были счастье и благополучие.

После окончания богослужения состоялось освящение куличей, пасх, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы.