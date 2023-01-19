Всенощное бдение в канун праздника Крещения прошло в Богоявленском храме Пензы Религия

Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Богоявленском храме Пензы в канун праздника Крещения Господня.

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Ему сослужили протоиереи Алексий Ладыгин и Владимир Ольхов, иереи Николай Кочанов и Аркадий Назин, диаконы Ростислав Горшенев и Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор Богоявленского храма под управлением регента Елизаветы Назиной.

За вечерним богослужением митрополит Серафим совершил литию с освящением хлеба, пшеницы, вина и елея. Во время утрени он помазал освященным елеем верующих.

По окончании всенощного бдения владыка Серафим поздравил всех с праздником Крещения Господня, после чего обратился к пастве со словом назидания, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.