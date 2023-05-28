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В Пензе прошел пасхальный фестиваль колокольного звона «За веру и Отечество»

10:21 | 28.05.2023 | Религия

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Пенза, 28 мая 2023. PenzaNews. Пасхальный фестиваль колокольного звона «За веру и Отечество», важной частью которого стал крестный ход от Богоявленского храма до Спасского кафедрального собора, состоялся на Соборной площади Пензы в минувшую субботу, 27 мая.

В Пензе прошел пасхальный фестиваль колокольного звона «За веру и Отечество»

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

«В этот день у Спасского кафедрального собора собрались многочисленные гости и жители города, чтобы услышать различные мелодии колокольного звона на самой высокой в Пензе колокольне — ее высота со шпилем и крестом составляет 82,5 метра. Уникален и набор колоколов Спасского собора, мастерам удалось добиться кристально чистого звучания за счет особого сплава и акустических архитектурных особенностей колокольни. Перед гостями праздника с концертной программой выступил руководитель московской школы звонарей Илья Дроздихин, посетивший Пензу впервые», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

В нем отмечается, что для гостей мероприятия была организована видеотрансляция на большой экран, чтобы они смогли в мельчайших подробностях увидеть работу мастера.

«Ведущий рассказал пензенцам об особенностях исполняемых звонов. Гости фестиваля услышали звоны Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря, московские, ростовские, архангельские и многие другие звоны. Изюминкой концертной программы стало исполнение звона «Торжество православия», специально составленного для колокольни собора», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что на Соборной площади был организован мастер-класс по колокольному звону, а в притворе Спасского кафедрального собора состоялась презентация выставки картин, икон и скульптур «Русь православная» мастерской Орджоникидзе и Германа Измайловых.

«В здании духовно-просветительского центра «Спас» известный скульптор, художник и эксперт в области реставрации Герман Измайлов провел лекцию по реставрационному делу, а Илья Дроздихин выступил с публичной лекцией, на которой рассказал о традициях колокольного звона в России. Также для всех желающих была организована возможность посетить с экскурсией Евлампиевскую церковь-усыпальницу, где музеефицированы археологические артефакты — сохранившиеся фундаменты соборного комплекса», — говорится в тексте.

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