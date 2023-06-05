В Троицком женском монастыре Пензы отметили 30-летие возобновления монашеской жизни Религия

Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в Троицком женском монастыре Пензы в минувшее воскресенье, 4 июня, когда отмечался престольный праздник и 30-летие возобновления монашеской жизни в обители.

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Ему сослужили митрофорный протоиерей Владимир Спицын, протоиереи Александр Забегалин, Владимир Терехин и Владимир Ольхов, иерей Владислав Реваев, диаконы Ростислав Горшенев, Богдан Яворский и Иоанн Штаньков.

За литургией молились настоятельница Покровского Шиханского монастыря игуменья Нимфодора (Свирко) и настоятельница Троицкого монастыря игуменья Александра (Макова) с сестрами обители.

Богослужебные песнопения исполнил хор Троицкого женского монастыря под управлением регента Светланы Безбожной.

Проповедь перед причастием произнес иерей Владислав Реваев.

По отпусте литургии правящий архипастырь совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв.

По завершении великой вечерни было провозглашено многолетие, после чего глава Пензенской митрополии поздравил паству с праздником.

Также митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поздравил сестер обители с 30-летием возрождения монастыря.

«Мне хотелось бы пожелать всем нам, чтобы никогда больше в нашем Отечестве не наступали такие времена, когда мы сами закрываем и разрушаем свои святыни, когда изгоняем монашествующих из их обителей и на долгие десятилетия забываем о Боге. Господь к нам милостив, и сейчас по молитвам всех пострадавших в годину гонений многие монастыри, в том числе и Троицкая обитель, вновь возрождаются. Когда в 1993 году из Троицкого монастыря Наровчата сюда переехали несколько сестер, они находились в очень тяжелой ситуации. Здесь не было достойного места ни для жилья, ни для молитвы. За прошедшие 30 лет стараниями почившей игуменьи Митрофании и здравствующей игуменьи Александры сделано действительно очень многое. Сегодня Троицкую обитель без всякого сомнения можно назвать процветающей», — сказал он.

Затем владыка Серафим наградил настоятельницу монастыря игуменью Александру (Макову) медалью священноисповедника Иоанна Оленевского II степени и подарил ей икону преподобного Онуфрия Великого.

Медалями священноисповедника Иоанна Оленевского II степени также были награждены митрофорный протоиерей Владимир Спицын и протоиерей Александр Забегалин.

Медалями священноисповедника Иоанна Оленевского III степени отмечены Надежда Ермошина и Вячеслав Белов.

Лариса Ефимова удостоена медали святителя Иннокентия Пензенского I степени.

Помимо этого, были вручены архиерейские благословенные грамоты, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.